На въезде в Ессентуки в аварии с минивэном пострадали три человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках, на 38 километре трассы «Минеральные Воды – Кисловодск», водитель «Фольксваген Каравелла» поворачивал налево и не занял крайнее положение на дороге. Из-за этого в авто врезался минивэн «Фиат Дукато», который от удара врезался в стелу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В автоаварии пострадали водитель «Фольксваген» и два пассажира «Фиат». За рулем минивэна находился 60-летний житель Архангельской области, который был трезв, за последние 2 года 4 раза привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – пишет ведомство.

Микроавтобус ехал по маршруту «Ясная Поляна – Ессентуки», в салоне находились три пассажира. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.