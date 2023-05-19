Пьяный мужчина утонул в реке Подкумок Георгиевского округа Ставрополья

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Гергиевском округе Ставрополья 18 мая компания друзей собралась возле реки Подкумок, чтобы отдохнуть. Отдыхающие выпили, и 31-летний мужчина решил прыгнуть в водоем с тарзанки. К одному из деревьев была привязана веревка. О происшествии рассказали в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— Но опасное развлечение стало фатальным. Мужчина сорвался вниз и, предположительно, ударился головой, после чего уже не выплыл. Вызов спасателям АСГ Георгиевска поступил в 20:30, – пишет ведомство.

После оценки места происшествия спасатели перенесли поиски на следующий день. Утром 19 мая специалисты недалеко от берега обнаружили тело погибшего мужчины. Его передали сотрудникам полиции.