Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске

Владимир Путин проводит заседание в Пятигорске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин приехал в Пятигорске, чтобы провести заседание Совета по межнациональным отношениям. Всего планируется обсудить три крупных блока политических вопросов, в том числе интеграцию новых регионов и модель национальной политики.

Часть рабочей встречи глава государства предложил перенести на субботу. Завтра могут обсуждаться вопросы ситуации в регионах. На заседании ожидается большое количество выступающих, в том числе возможно появление добровольцев из Донбасса.

— Я приветствую вас на заседании Совета по межнациональным отношениям. Мы с коллегами находимся в Северо-Кавказском федеральном округе – кстати говоря, можем потом с каждым поговорить, можем часть наших встреч на завтра перенести, спокойненько обсудить ситуацию в каждом субъекте федерации, – сказал Владимир Путин на открытии заседания.