За месяц на вице-мэра Кисловодска Середкину дважды возбуждали уголовные дела

Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске за один месяц против вице-мэра курорта Татьяны Середкиной дважды возбуждали уголовные дела. Чиновницу заподозрили за махинации с городскими землями, которые могли начаться в 2018 году. Тогда Середкина захотела продлить договор аренды на земельный участок на Полтавской улице, 34, сообщает Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По закону продлить договор можно только после торгов, однако их не было. Нарушение выявили только в 2022 году. Уже 1 декабря 2022 года против Середниной возбудили дело за превышение полномочий, которое спустя шесть дней закрыли.

А 19 декабря 2022 года против чиновницы вновь возбудили дело, расследование которого закрыли 9 февраля 2023, а материалы передали в следком. Если в первый раз это не объяснили, то сейчас Середкина стала председателем избирательной комиссии с правом решающего голоса. Против такого лица дела возбуждаются по особому порядку.

Сейчас отмененное дело находится в СУ СК России по Ставропольскому краю. Издание сообщает, что пока по нему не принято решение.