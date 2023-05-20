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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:47

Мужчина с пистолетом пытался ограбить аттракцион в парке Победы Ставрополя

Очевидцы скрутили злоумышленника, а после на место прибыли полицейские и задержали дебошира
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе ночью 19 мая в парке Победы мужчина решился на криминал. Прямо в толпе людей он достал пистолет и начал угрожать кассирше одного из аттракционов. Ему нужны были деньги, которая испуганная девушка отдала под дулом оружия.

Правда, злоумышленник не успел не то что воспользоваться украденными деньгами, но даже уйти с места преступления. В социальных сетях очевидцы рассказывают, что сперва двое мужчин скрутили грабителя, а спустя несколько минут на место пришли правоохранители.

— Двое мужчин исполнили гражданский долг и задержали его: скрутив, откинули пистолет и ждали полицию. Патрулирующие полицейские быстро прибежали, две-три минуты и задержали грабителя, – написали люди в социальных сетях.

Теперь неудавшемуся грабителю может грозить уголовное дело.