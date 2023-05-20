Начинающий водитель насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Андроповском округе Ставрополья вечером 19 мая вблизи Курсавки водитель «Москвича» сбил неожиданно появившуюся на дороге пенсионерку. Женщина вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода, а на ее одежде не было светоотражающих элементов. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С травмами 72-летняя местная жительница была доставлена в реанимацию, где от полученных травм скончалась. За рулем находился 20-летний житель села Курсавка, стаж вождения которого всего 2 месяца, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Теперь автоинспекторы проводят проверку аварии, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего и установят, кто виноват в трагедии.