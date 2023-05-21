В Минводах ребенок разбился на скутере из-за равнодушия родителей

Школьник гонял с разрешения родителей. Фото: УГИБДД по СК

В Минеральных Водах в ДТП на скутере «Хонда» попал 13-летний ребенок. Как уточнил «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, накануне около шести часов вечера мальчик выезжал со второстепенной дороги на улице Прикумской, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ладой Грантой».

Школьника доставили в больницу. Там ему диагностировали рваные раны конечностей - несовершеннолетний скутерист катался без защитной экипировки и мотошлема.

Как выяснилось, скутер принадлежит отцу мальчика, а авария произошла из-за равнодушного отношения взрослых к ситуации. Доступ к транспортному средству ребенку никто не ограничивал - родители ничего опасного в вождении сыном скутера не видели.

- По факту дорожно-транспортного происшествия в настоящее время проводится проверка. К ней подключены родители, а также педагоги пострадавшего и инспекция по делам несовершеннолетних, - добавили в краевом управлении Госавтоинспекции.