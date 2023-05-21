У месячного мальчика на Ставрополье случился инсульт

Сейчас Алану 2,5 года. Фото: aleshafond.ru

В 2020 году у семьи Абдулаевых из крошечного аула Малый Барханчак Ипатовского округа Ставропольского края (по данным последней переписи, там проживает около 100 человек) появился долгожданный малыш. Алан родился в срок, врачи поставили 8/9 по шкале Апгар.

Ровно через месяц после выписки из роддома мальчик заболел, стал бледный, вялый, отказывался от еды. Мама, никогда не сталкивавшаяся с подобным, вызвала скорую помощь.

Ребенка отвезли в районную больницу. Там состояние Алана оценили как крайне тяжелое и положили его в реанимацию. Один диагноз был страшнее другого - анемия, церебральная недостаточность, сердечно-сосудистой недостаточностью, перенесенный постгеморрагический шок, внутри-желудочковое кровоизлияние 4 степени.

Малыш на неделю впал в кому. Выписали его с диагнозом геморрагический инсульт, в последствии к этому диагнозу добавились ДЦП, эпилепсия и частичная атрофия зрительных нервов.

После курсов интенсивной реабилитации, которые нужно проходить несколько раз в год, состояние ребенка улучшилось. Сейчас Алана ждут на очередной курс в Казани. Все поездки до этого Абдулаевы оплачивали самостоятельно, но сейчас они исчерпали финансовые возможности и вынуждены обратиться за помощью. Самый простой способ ее оказать - отправить на номер 9112 sms с суммой пожертвования, например, 300. Другие реквизиты можно найти на официальной странице ребенка на сайте фонда «Алеша».