За неделю два человека скончались от коронавируса на Ставрополье

Фото: социальные сети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 14 по 21 мая, от коронавируса выздоровели 206 человек, а заболели 184, в том числе 12 детей. Госпитализация понадобилась 28 пациентам, среди которых двое – несовершеннолетние. Медики зарегистрировали два летальных исхода от заболевания.

— За прошедшую неделю еще 206 человек выписаны из-под наблюдения врача.

Уровень заболеваемости остается на невысоких отметках. Будьте здоровы и берегите себя, – написал в социальных сетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинация против коронавируса продолжается. За минувшую неделю первый компонент вакцины получили 120 человек, а полный курс иммунизации прошли 82 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медучреждениях.