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НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:44

В Ставрополе без вести пропала 15-летняя Анна Чернецова

Девушка сбежала из больницы и исчезла
Данил ЮРКОВ
Анна Чернецова. Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Анна Чернецова. Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Ставрополе 21 мая из больницы сбежала 15-летняя Анна Чернецова, а после связь с ней пропала. Сейчас девушку ищут волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Об пропаже сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Приметы: рост: 168 сантиметров. Телосложение: нормальное. Волосы: каштанового цвета. Цвет глаз: голубые. Была одета: черная кофта, светлые джинсы, – пишет «ЛизаАлерт».

Если у кого-то есть любая информация о пропавшей, поисково-спасательный отряд просит обращаться по номеру телефона 8(800)700-54-52 или в 112. Любые сведения могут помочь в поисках девушки.