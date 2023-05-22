Губернатор Владимиров: необходимо жестко выдерживать сроки работ на всех строящихся объектах

Фото: сайт губернатора Ставропольского края

Сегодня состоялось рабочее совещание по реализации приоритетных национальных проектов на Ставрополье. В крае финансируются 38 региональных проектов, общий объем вложение в которые – 21,6 млрд рублей, из которых 14,2 млрд – это средства федерального бюджета. Из 150 целевых показателей на 2023 год уже выполнено 65. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

— 2023 году в крае запланировано проектирование, ремонт или реконструкция 228 объектов в общей сложности на 13,5 миллиарда рублей. В их числе – новые школы и детские сады, медицинские учреждения и дома культуры, библиотеки и спорткомплексы. С каждым таким объектом ставропольцы связывают надежды на новое качество и комфорт своей жизни, – сказал губернатор Ставрополья Владимиров на заседании.

За последние время в эксплуатацию ввели три детских сада на 310 мест в Михайловске, ауле Новкус-Артезиан и селе Ачикулак; завершили реконструкцию стадиона «Сигнал» в Изобильном. Работы по строительству дворца спорта «Арена Кисловодск» продолжается.