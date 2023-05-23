Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье из-за сильной непогоды, которая ожидается в регионе. В пресс-службе ГУ МЧС России по краю сообщили, что ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Предупреждение действует 23, 24, 25 и 26 мая.

Из-за этого повышается вероятность происшествий природного характера: затопление низин, нарушение работы дренажных систем, ухудшение условий дорожного движения и увеличением числа аварий, повреждения ЛЭП, повреждение кровли, стекол и слабо закрепленных конструкций.

Пешеходам и водителям следует быть максимально осторожными на дороге, обращать внимание на состояние проезжей части и других участников движения. На улице следует обращать внимание на ЛЭП и старые деревья, стоит не стоять возле домов долго, так как может обрушиться кровля. Дома следует не стоять возле окон и не пользоваться электрическими приборами во время грозы.