Водитель-пенсионер проехал на красный свет и сбил подростка на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Красногвардейском на пересечении улиц Орджоникидзе и Красная водитель «Оки» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Со слов свидетелей, автомобиль выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате 15-летний школьник с ушибами и травмой головы был доставлен в больницу, – пишет ведомство.

За рулем сидел 69-летний местный житель. Пенсионер был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.