В прошлом году на Ставрополье построили 8 детских садов и 2 школы

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания правительству затронул тему образования. В прошлом году было построено 8 детских садов и 2 школы.

— Задача – соблюдение сроков. К 1 сентября все работы должны быть завершены. А дети – войти в новые светлые классы. За это буду спрашивать как с глав, так и с руководителей краевых министерств, – сказал губернатор Владимиров.

В этом году планируется провести капитальный ремонт в 31 школе. За прошлый год удалось привести в порядок 11 учреждений.