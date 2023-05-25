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НовостиПолитика25 мая 2023 7:43

Жители Ставрополья перевели в фонды поддержки бойцов СВО более 150 млн

Регион смог подстроиться и создавать вещи для военнослужащих
Маргарита КОТОВА
Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Более 150 млн рублей жители Ставропольского края перечислили в фонды поддержки бойцов СВО. С начала спецоперации регион смог подстроиться и начал создавать необходимые для военнослужащих вещи. Об этом губернатор Ставрополья заявил во время оглашения ежегодного послания.

— В регионе начали выпускать бронежилеты и печи. Помощь оказались десятки тысяч жителей региона, – сказал глава региона.

Система организации работы по созданию вещей для военнослужащих остается «живой». Поддержка продолжается.