Жители Ставрополья перевели в фонды поддержки бойцов СВО более 150 млн

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Более 150 млн рублей жители Ставропольского края перечислили в фонды поддержки бойцов СВО. С начала спецоперации регион смог подстроиться и начал создавать необходимые для военнослужащих вещи. Об этом губернатор Ставрополья заявил во время оглашения ежегодного послания.

— В регионе начали выпускать бронежилеты и печи. Помощь оказались десятки тысяч жителей региона, – сказал глава региона.

Система организации работы по созданию вещей для военнослужащих остается «живой». Поддержка продолжается.