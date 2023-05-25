Подрядчик со Ставрополья обманул муниципалитет на 5 млн рублей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновске на Ставрополье в ноябре 2019 года администрация заключила контракт с подрядной организацией на работы по благоустройству и озеленению парка Борцов Революции. Подрядчик все сделал в установленный срок, однако у к нему возникли вопросы касательно стоимости материалов, которые оказались завышены.

— В целях получения незаконной прибыли при сдаче работ заказчику указал в финансово – отчетных документах недостоверные сведения о стоимости примененных строительных материалов на сумму более 5 млн рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против подрядчика возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Расследование продолжается, сейчас правоохранительные органы собирают доказательства вины подозреваемого.