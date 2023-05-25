Дума Ставрополья приняла правки в закон об обращении с бездомными животными

Это повысит эффективность правовых и организационных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом чтении депутаты Думы Ставрополья поддержали внесение изменений в законы, касающиеся эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия и обращения с бездомными животными в крае.

Законопроект определил понятие «немотивированной агрессии» у беспризорных животных, чего в федеральном законодательстве нет. Это поможет решить проблему с нападением собак на людей. За 2022 год по краю зафиксировали 4,7 тысячи случаев укусов. В Оренбурге 16 апреля стая загрызла 8-летнего мальчика.

– Это повысит эффективность правовых и организационных мер, которые сегодня уже принимаются, – прокомментировал принятие правок председатель Думы края Николай Великдань.

Собака считается «немотивированно агрессивной», если рычит или кидается без испуга или угрозы для нее, рычит либо скалится на спокойно стоящего человека или животное, становится опасной от негромкого звука, света либо другого несущественного раздражителя.

Сюда не входят: недоверие или страх, реакция животного, охраняющего еду, потомство, и самозащита в процессе отлова. Каких собак относить к «немотивированно агрессивным», решат специалисты в области ветеринарии.

В уже принятый закон еще могут внести правки до 17 июня 2023 года. До этих пор будет также организовано обсуждение законопроекта с представителями Общественной палаты Ставропольского края и общественных советов при органах местного самоуправления.