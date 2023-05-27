На Ставрополье бытовая ссора едва не закончилась поножовщиной

Мужчин угрожал знакомому убйиством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье ссора между двумя мужчинами едва не обернулась трагедией. Инцидент произошел в станице Курской.

В одном из станичных домов между мужчинами вспыхнул конфликт. В разгар ссоры один из них схватился за нож и стал угрожать оппоненту расправой. К счастью, обошлось без жертв.

На агрессивного мужчину завели уголовное дело об угрозе убийством.

В настоящее время дело передано в суд.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Мировой суд Курского района для рассмотрения дела по существу, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.