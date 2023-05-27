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НовостиПроисшествия27 мая 2023 12:48

На Ставрополье бытовая ссора едва не закончилась поножовщиной

Жителя Курского района будут судить за угрозу убийством
Алина МАКСИМОВА
Мужчин угрожал знакомому убйиством.

Мужчин угрожал знакомому убйиством.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье ссора между двумя мужчинами едва не обернулась трагедией. Инцидент произошел в станице Курской.

В одном из станичных домов между мужчинами вспыхнул конфликт. В разгар ссоры один из них схватился за нож и стал угрожать оппоненту расправой. К счастью, обошлось без жертв.

На агрессивного мужчину завели уголовное дело об угрозе убийством.

В настоящее время дело передано в суд.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Мировой суд Курского района для рассмотрения дела по существу, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.