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НовостиПроисшествия27 мая 2023 13:14

Нетрезвый водитель иномарки столкнулся с фурой на выезде из Минвод

От медицинской помощи пострадавший отказался
Алина МАКСИМОВА
Фото: служба спасения Минвод.

Фото: служба спасения Минвод.

Автоавария с участием большегруза и иномарки произошла около 11 утра 27 мая.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, на выезде из Минеральных Вод водитель легкового автомобиля с признаками опьянения не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди фурой.

Пострадавшему водителю легкового автомобиля на месте оказали первую помощь. От поездки в медицинское учреждение от отказался.

- Движение в направлении Пятигорска затруднено, осуществляется по встречной полосе, - сообщили в Госавтоинспекции СК.