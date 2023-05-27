Нетрезвый водитель иномарки столкнулся с фурой на выезде из Минвод

Фото: служба спасения Минвод.

Автоавария с участием большегруза и иномарки произошла около 11 утра 27 мая.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, на выезде из Минеральных Вод водитель легкового автомобиля с признаками опьянения не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди фурой.

Пострадавшему водителю легкового автомобиля на месте оказали первую помощь. От поездки в медицинское учреждение от отказался.

- Движение в направлении Пятигорска затруднено, осуществляется по встречной полосе, - сообщили в Госавтоинспекции СК.