В Дагестане нашли Toyota Camry, разыскиваемую подмосковной полицией

Фото: УМВД по РД

В Дагестане нашли машину местного жителя, которая числится в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции Дагестана нашли на улице Газопроводная в Махачкале подозрительную Toyota Camry. Машина поначалу привлекла внимание из-за особенностей парковки: она стояла на тротуаре. Полицейские проверили владельца машины и установили, что это 40-летний горожанин. А саму машину разыскивает МУ МВД «Подольское» Московской области.

– Машина находится в розыске по третьей части статьи 158 УК РФ. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции проверяют обстоятельства произошедшего и достоверность показаний мужчины, – сообщает УМВД по Дагестану.