Житель Ставрополя продает советские пять рублей с автографом солиста «Сектора Газа» Хоя

"Золотой" состав "Сектора газа". Фото: из архива Ирины Клинских.

В сети появилось необычное объявление от жителя Ставрополя. Он предлагает купить у него пятирублевую купюру времен Советского Союза с автографом солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя. Соответствующее объявление появилось на одной из площадок по продаже вещей с рук.

Как утверждает автор объявления, автограф не поддельный, его лично давал Хой, судя по надписи на купюре, в 1993 году. За такой экспонат ставрополец просит восемь тысяч рублей.

Юрий Хой, он же Юрий Клинских – российский певец и солист культовой группы «Сектор Газа». Несмотря на то, что легенды девяностых нет уже два десятилетия, его песни продолжают жить в сердцах поклонников. «Туман», «30 лет», «Лирика», «Демобилизация» – это только некоторые песни, которые знают миллионы русскоязычных слушателей.