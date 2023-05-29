Фото: соцсети мэра Ессентуков Александра Некристова

В Ессентуках в 4:26 на пульт ЕДДС [Единая дежурно-диспетчерская служба – Прим.] поступило сообщение о пожаре на центральном рынке в переулке Базарном. На место выехали пожарные, которые начали бороться с огнем. Об этом сообщил мэр города Александр Некристов.

— Поступило сообщение о пожаре на Центральном рынке (переулок Базарный). Пожар ликвидирован полностью в 05:35. Площадь пожара 110 квадратных метров, – написал мэр курорта в социальных сетях.

Причины пожара устанавливаются специалистами. Пострадавших в происшествии нет.