Взрослый и ребенок пострадали при взрыве газа в частном доме Ингушетии

Фото: пресс-служба МЧС по республике Ингушетия

В сельском поселении Яндаре в Ингушетии в частном доме на улице Восточная произошел взрыв бытового газа. На место приехали спецслужбы, в больницу с ожогами разной степени доставили два человека. Огонь после взрыва не стал распространяться, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

— Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания, в результате происшествия пострадали два человека, которых доставили с ожогами различной степени в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и в детскую республиканскую клиническую больницу, – пишет ведомство.

Пострадавшие – взрослый и ребенок. Специалисты зафиксировали частичное разрушение дома. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. За проверку взялась прокуратура.

— В ходе проверки прокуратурой района будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, – пишет пресс-служба прокуратуры Ингушетии.