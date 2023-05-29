Жителя Ставрополья осудили на 8 лет за попытку сбыть крупную партию героина

Жителя Ставрополья посадили на 8 лет за покушение на сбыт героина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Георгиевске на Ставрополье осудили 37-летнего жителя округа за покушение на сбыт наркотиков. В августе 2020 года ныне осужденный вместе с соучастниками, которых уже посадили в тюрьму, разместил на территории города тайники с крупной партией героина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Информацию о местах расположения тайников обвиняемый зафиксировал на мобильный телефон с целью последующего предоставления неопределенному кругу лиц, – пишет ведомство.

Довести преступление до конца злоумышленнику не дали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали его на месте. Против наркосбытчика завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Суд признал злоумышленника виновным и приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.