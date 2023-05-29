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НовостиПроисшествия29 мая 2023 11:15

К исправительным работам приговорили жителя Ставрополья за смертельную аварию

При этом 15% от зарплаты он будет отдавать в доход государства
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставрополья 35-летнего местного жителя приговорили к 1,5 годам исправительных работ за смертельную аварию. Днем 24 августа 2022 года водитель грузовика разгружал пшеницу в в яму зерноочистительного комплекса. Неподалеку от нее стоял человек, которого ныне осужденный не заметил.

— Не убедился в отсутствии помех на пути движения и допустил наезд на 34-летнего мужчину-разнорабочего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против водителя завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд признал его вину и приговорил не только к обязательным работам с удержанием 15% зарплаты в доход государства, но и запретом управлять автомобилем на 1,5 года.