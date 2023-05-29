Глава Ингушетии Калиматов поздравил юнармейцев с семилетием создания движения

В Ингушетии отмечают семилетие создания Юнармии – движения, призванного воспитывать в молодежи дух патриотизма, любви к своим землякам. Участников организации поздравил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

– Сегодня «Юнармия» – самое массовое военно-патриотическое движение в стране, в том числе и в нашем регионе, которое объединяет в своих рядах лучших представителей молодежи. Успехи участников движения свидетельствуют о возрождении традиции военно-патриотического воспитания в духе честного и самоотверженного служения Отечеству, – написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Юнармейцев воспитывают опытные наставники и педагоги, благодаря усилиям которых ребята достигают высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. В рамках работы движения школьники активно вовлекаются в общественную жизнь и помогают в организации патриотических акций.

Отдельную благодарность Калиматов выразил главе движения Мадине Богатыревой. Как отметил политик, она добилась успеха в воспитании патриотического духа у подрастающего поколения и популяризации военно-исторического наследия нашей страны.

Юнармия была создана в июле 2016 года по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Днем рождения движения считают 28 мая – именно в этот день организация начала работу.