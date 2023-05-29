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НовостиПроисшествия29 мая 2023 14:34

За прошлую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 40 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 40 млн рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за минувшую неделю, с 22 по 28 мая, жители региона отдали мошенникам более 40 млн рублей. Полиция просит людей быть бдительными при общении с незнакомцами и не переводить деньги на неизвестные счета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Так, в Отдел МВД России по Петровскому городскому округу поступило заявление от 70-летней местной жительницы. По словам женщины, ранее ей позвонил неизвестный и предложил инвестировать денежные средства с целью заработка, – пишет ведомство.

Собеседник убедил пенсионерку скачать специальное приложение, зарегистрироваться в нем и отправить на счет 300 тысяч рублей. Злоумышленник смог уговорить жертву указать реквизиты своей карты, а после оформил на ее имя кредит на 450 тысяч рублей.

Когда пенсионерка не смогла вернуть деньги, она пошла в полицию. Против неизвестного завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Мошенника ищет полиция.