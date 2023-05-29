За прошлую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 40 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за минувшую неделю, с 22 по 28 мая, жители региона отдали мошенникам более 40 млн рублей. Полиция просит людей быть бдительными при общении с незнакомцами и не переводить деньги на неизвестные счета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Так, в Отдел МВД России по Петровскому городскому округу поступило заявление от 70-летней местной жительницы. По словам женщины, ранее ей позвонил неизвестный и предложил инвестировать денежные средства с целью заработка, – пишет ведомство.

Собеседник убедил пенсионерку скачать специальное приложение, зарегистрироваться в нем и отправить на счет 300 тысяч рублей. Злоумышленник смог уговорить жертву указать реквизиты своей карты, а после оформил на ее имя кредит на 450 тысяч рублей.

Когда пенсионерка не смогла вернуть деньги, она пошла в полицию. Против неизвестного завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Мошенника ищет полиция.