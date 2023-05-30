На Ставрополье продлили штормовое предупреждение Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами, града и шквалистого ветра 20-23 м/с. Шторм ожидается в регионе во второй половине и до конца суток 31 мая и 1 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, – пишет ведомство.

Также могут наблюдаться нарушения в работе транспорта, повреждения ЛЭП, кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Пешеходам и водителям на дороге рекомендуют быть максимально внимательными, в том числе на перекрестках и пешеходных переходах.

На улице следует обращать внимание на ЛЭП, так как они могут оборваться, стоит избегать долгого нахождения под крышами домов и деревьями. Дома не рекомендуют пользоваться электроприборами во время грозы.