В Ставрополе с 1 по 3 июня перекроют семь улиц
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставрополе из-за Российской школьной весный на три дня перекроют семь улиц. Мероприятия будут идти с 1 по 5 июня, однако ограничения будут вводить с 17:00 по 22:00 только с 1 по 3 число. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
- Михаила Морозова (от Пушкина до Артема);
- Артема (от Ленина до Дзержинского);
- Дзержинского (от Пушкина до проспекта Октябрьской Революции);
- Кавалерийскую (от улицы Дачной до Дзержинского);
- Советской, Булкина, Суворова (от К. Маркса до Ставропольской);
- проспект Октябрьской Революции (от Дзержинского до Советской);
- проспект Карла Маркса (от Голенева до проспект Октябрьской Революции).
Объезжать перекрытые участки можно по улицам Пушкина, Ленина, Маяковского, Голенева, Подгорной, Ясеновской, Шаумяна. Кроме того, в это время перестанут работать троллейбусы №1, 2, 4, 9.