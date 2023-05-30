В Ставрополе с 1 по 3 июня перекроют семь улиц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе из-за Российской школьной весный на три дня перекроют семь улиц. Мероприятия будут идти с 1 по 5 июня, однако ограничения будут вводить с 17:00 по 22:00 только с 1 по 3 число. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

КАКИЕ УЛИЦЫ В СТАВРОПОЛЕ ПЕРЕКРОЮТ ВО ВРЕМЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ВЕСНЫ

- Михаила Морозова (от Пушкина до Артема);

- Артема (от Ленина до Дзержинского);

- Дзержинского (от Пушкина до проспекта Октябрьской Революции);

- Кавалерийскую (от улицы Дачной до Дзержинского);

- Советской, Булкина, Суворова (от К. Маркса до Ставропольской);

- проспект Октябрьской Революции (от Дзержинского до Советской);

- проспект Карла Маркса (от Голенева до проспект Октябрьской Революции).

Объезжать перекрытые участки можно по улицам Пушкина, Ленина, Маяковского, Голенева, Подгорной, Ясеновской, Шаумяна. Кроме того, в это время перестанут работать троллейбусы №1, 2, 4, 9.