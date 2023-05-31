Водитель трамвая в Пятигорске сбила дорожного рабочего на путях

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице 5-й Переулок в Пятигорске дорожный рабочий занимался ремонтом трамвайных путей. В это время по ним ехал трамвай, который сбил мужчину. На место вызвали скорую помощь для госпитализации потерпевшего и автоинспекторов для разбирательств.

— В состоянии травматического шока, с переломом таза 59-летний рабочий был доставлен в реанимацию городской больницы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем трамвая сидела 42-летняя жительница Предгорного округа, стаж ее вождения – восемь лет. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников и обстоятельства произошедшего устанавливаются.