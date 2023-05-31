Вместе с ливнями на Ставрополье обрушился град

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На Ставрополье вместе с сильными ливнями пошел град. Ледяные осадки наблюдались как минимум в Ставрополе, Ессентуках, Железноводске и Шпаковском округе.

Экстренные службы начали разбираться с последствиями непогоды.

— Ливни и градобои на Ставрополье сейчас идут на спад. Особенно досталось от стихии краевому центру и Шпаковскому округу. Задело и регион Кавминвод, – написал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

Последствия непогоды все еще предстоит оценить. Шквалистый ветер, град и ливень повредили ЛЭП, подстанции и повредили имущество жителей региона. Предварительно, только в Ставрополе выпала месячная норма осадков.