В Невинномысске на месяц перекроют улицу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Невинномысске с 1 по 30 июня перекроют улицу Лермонтова из-за капитального ремонта водопровода. Ограничение ввели в 8:00 сегодня и отменят в 17:00 почти через месяц. Проезд запретят на участке улицы с от пересечения с Проточной до пересечения с Кубанской.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Трудовой, Казачьей и Школьной. Общественный транспорт под номерами 4 и 8 будут ездить по улице Трудовой. После окончания ограничения маршрутки и автобусы продолжать ездить по привычному маршруту.

С чем связано столь длительное ограничение, не сообщается.