Из-за ливня в Ставрополе обрушилась часть подпорной стены на дублере Кулакова

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В Ставрополе из-за ливня обрушилась часть подпроной стены на дублере улицы Кулакова, по которой подъезжают к онкологическому диспансеру. Экстренные службы приехали на место и оградили поврежденный участок, чтобы убрать последствия происшествия. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в социальных сетях.

— Сейчас ведутся работы по разбору части подпорной стены и вывозу бетонных блоков. Специалисты снова установят ограждения, чтобы никто из жителей не пострадал, – написал Иван Ульянченко в социальных сетях.

После начнутся работы по восстановлению обвалившейся стены. Глава города говорит, что делать это надо как можно быстрее. Примерные сроки работ не называются.