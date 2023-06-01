В Пятигорске пошел сильный ливень с градом

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В Пятигорске снова разбушевалась непогода. Улицы топит сильный ливень, а град начинает бить объекты. Автоинспекторы просят снижать скорость и аккуратно проезжать возле тротуаров, чтобы не обливать пешеходов. По возможности следует переждать дождь на безопасной парковке.

— В Пятигорске град. По возможности отложите поездки до более благоприятных погодных условий. На территории города Пятигорска из-за ливня произошло подтопление проезжих частей, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также из-за подтопления железнодорожного переезда на проезде Пикетный движение через пути происходит по одной полосе реверсивно. Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Первомайской, Мира, Калинина (в районе автовокзала), площади Ленина (около здания суда) и Ермолова.