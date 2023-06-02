В выходные Ставрополье будут поливать кратковременные дожди с грозами

На Ставрополье ожидаются дожди в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в выходные ожидается улучшение погоды после сильных ливней, затопивших регион. И все же кратковременные дожди, а местами и ливни, все же ожидаются в крае на выходных.

Сегодня, в пятницу, 2 июня, местами на Ставрополье ожидаются кратковременные дожди в сочетании с грозами. В краевой столице осадков не ожидается, ветер западный 5-10 м/с.

В субботу, 3 июня, на Ставрополье синоптики вовсе не прогнозируют осадков. И ночью, и днем в регионе не будут идти дожди, гроз также не предвидится. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Ночью воскресенья, 4 июня, на Ставрополье опять пойдут кратковременные дожди с грозами. Днем местами в регионе пойдут сильные дожди дожди с градом. В Ставрополе также ожидаются дожди с грозами. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Напомним, что накануне в Пятигорске прошел сильный ливень с градом.