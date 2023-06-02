В Ставрополе из-за ярмарки перекроют внутриквартальный проезд на Доваторцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе с 8 по 10 июня перекроют внутриквартальный проезд на улице Доваторцев от дома 11 до 19. Ограничение связано с подготовкой ярмарки выходного дня, посвященной Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Для обеспечения безопасности дорожного движения и подготовки торговой площадки на внутриквартальном проезде временно перекроют движение транспорта. Ограничение продлится с 18:00 8 июня до 16:00 10 июня, – пишет ведомство.

Сама ярмарка пройдет 10 июня с 8:00 до 16:00. На ней покупателям предложат овощи, фрукты, яйца, чеснок, зелень, колбасы с закусками, ингредиенты для блюд. Также ремесленники будут продавать изделия ручной работы.

Объехать перекрытый участок дороги можно по проезжей части улицы Доваторцев.