Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2023 8:03

Два человека пострадали в автоаварии в Курском районе Ставрополья

Водитель спровоцировал ДТП, выехав на полосу встречного движения
Алина МАКСИМОВА
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Водители двух отечественных автомобилей попали в больницу в результате автоаварии в Курском районе Ставропольского края. Дорожный инцидент произошел вечером 1 июня на трассе «Новопавловск – Курская – Моздок».

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, водитель «десятки» выехал на встречку, не убедившись, что полоса свободна для обгона, и врезался в ВАЗ-21074. Обе легковушки от столкновения вылетели с дороги на обочину.

В результате аварии водители двух автомобилей получили травмы. С переломами рук и ног их пострадавших доставили в больницу.

За рулем «десятки» находился 35-летний житель станицы Курской без признаков опьянения. За последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

- У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции СК.