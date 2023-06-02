Два человека пострадали в автоаварии в Курском районе Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Водители двух отечественных автомобилей попали в больницу в результате автоаварии в Курском районе Ставропольского края. Дорожный инцидент произошел вечером 1 июня на трассе «Новопавловск – Курская – Моздок».

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, водитель «десятки» выехал на встречку, не убедившись, что полоса свободна для обгона, и врезался в ВАЗ-21074. Обе легковушки от столкновения вылетели с дороги на обочину.

В результате аварии водители двух автомобилей получили травмы. С переломами рук и ног их пострадавших доставили в больницу.

За рулем «десятки» находился 35-летний житель станицы Курской без признаков опьянения. За последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

- У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции СК.