Два человека пострадали в автоаварии в Курском районе Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Водители двух отечественных автомобилей попали в больницу в результате автоаварии в Курском районе Ставропольского края. Дорожный инцидент произошел вечером 1 июня на трассе «Новопавловск – Курская – Моздок».
По данным Госавтоинспекции Ставрополья, водитель «десятки» выехал на встречку, не убедившись, что полоса свободна для обгона, и врезался в ВАЗ-21074. Обе легковушки от столкновения вылетели с дороги на обочину.
В результате аварии водители двух автомобилей получили травмы. С переломами рук и ног их пострадавших доставили в больницу.
За рулем «десятки» находился 35-летний житель станицы Курской без признаков опьянения. За последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.
- У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции СК.