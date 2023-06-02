Голая женщина гуляла в разгар рабочего дня по улицам Пятигорска

Женщину доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день лета жителей Пятигорска шокировала местная жительница, решившая прогуляться по городу в обнаженном виде. 41-летнияя пятигорчанка бродила по курорту абсолютно голой и была в невменяемом состоянии – она не отдавала отчет тому, что происходит вокруг.

Как сообщили в антинаркотической комиссии Ставропольского края, женщина находилась в состоянии психоза, который, вероятнее всего, был вызван употреблением наркотических средств.

Отмечается, что пятигорчанку госпитализировали в психиатрическую больницу, ее предстоит пройти обследование и, при необходимости, лечение.

- В настоящее время ей оказывается специализированная медицинская помощь. Надеемся, этот инцидент станет отправной точкой для начала перемен к лучшему в жизни женщины и ее близких, - отметили в антинаркотической комиссии региона.