Яблоневые сады в Предгорном округе Ставрополья пострадали от града

Фото: соцсети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

В Предгорном округе Ставрополья от града пострадали яблоневые сады. Защита не помогла сохранить фруктовые деревья в целости. Об этом в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Николай Бондаренко. Степень ущерба он не назвал.

— А это от града пострадали яблоневые сады. Защита, к сожалению, не спасла, – написал Николай Бондаренко.

Кроме того, в округе непогода ударила по линии электропередач. Из-за этого произошло отключение света для части жителей села Юца. Сейчас энергетики запитали электроустановки по резервной схеме. Могут наблюдаться перебои в электропитании.