В Ессентуках ищут пропавшую без вести 71-летнюю пенсионерку

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Пропавшую без вести 71-летнюю Багдасарову (Ружкову) Надежду ищут в Ессентуках. Пенсионерка вышла из санатория 1 июня и ушла в неизвестном направлении. С тех пор нет информации о ее местонахождении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Особые приметы: носит очки. Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза светлые. Одежда: темно-серая кофта с коротким рукавом, темные брюки, светлая обувь, – сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции пытаются найти пропавшую. Тех, кто обладает любой информацией о пенсионерке, просят обратиться по номерам телефона: 8 (87934) 6-16-01, 8-965-324-11-11 (уголовный розыск), 02 или 102 (с мобильного телефона). Любые сведения могут помочь в поисках.