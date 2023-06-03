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НовостиОбщество3 июня 2023 17:06

На Комсомольском пруду в Ставрополе открыли купальный сезон

В мероприятии участвовали 15 тысяч человек
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополье на Комсомольском пруду открыли купальный сезон. На мероприятие пришли около 15 тысяч человек, для людей заготовили тематические программы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Спортсмены демонстрировали мастерство и силы на волейбольной, баскетбольной, песчаной площадках, в зоне для занятий воркаутом. На водной глади прошли выступления на вейксерфе, а также гонки на сап-досках, – пишет ведомство.

Художники организовали летний пленэр на открытом воздухе, местные умельцы представили свои работы на выставке. Для детей подготовили площадку не только на Комсомольском пруду, но и на Пионерском. Там они провели пенную вечеринку.