На Комсомольском пруду в Ставрополе открыли купальный сезон

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополье на Комсомольском пруду открыли купальный сезон. На мероприятие пришли около 15 тысяч человек, для людей заготовили тематические программы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Спортсмены демонстрировали мастерство и силы на волейбольной, баскетбольной, песчаной площадках, в зоне для занятий воркаутом. На водной глади прошли выступления на вейксерфе, а также гонки на сап-досках, – пишет ведомство.

Художники организовали летний пленэр на открытом воздухе, местные умельцы представили свои работы на выставке. Для детей подготовили площадку не только на Комсомольском пруду, но и на Пионерском. Там они провели пенную вечеринку.