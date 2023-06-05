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НовостиЗдоровье5 июня 2023 5:29

За минувшую неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 125 человек

Выздоровел 141 пациент, умерших нет
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 28 июня по 4 мая, от коронавируса выздоровел 141 человек, а заболели – 125, в том числе 16 детей. Госпитализация понадобилась 15 пациентам, среди которых 3 – несовершеннолетние. Медики не зарегистрировали ни одного летального случая от заболевания.

— За минувшую неделю выздоровел еще 141 человек. Уровень заболеваемости не растет. Все так же важно помнить о правилах эпидпрофилактики, – написал в социальных сетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинация на Ставрополье продолжается: за прошлую неделю первый компонент вакцины против коронавируса получили 53 человека, а полный курс иммунизации прошли 37 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.