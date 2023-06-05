В Шпаковском округе Ставрополья нашли 12 стихийных свалок

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье, в Шпаковском округе, прокуратура провела проверку по факту стихийных свалок. Ведомство нашло 12 незаконных мест размещения отходов, на должностных лиц территориальных отделов администрации завели 12 дел об административном нарушении.

— Возбуждены 12 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополського края.

Виновных лиц наказали. Также ведомство направило начальникам территориальных отделов администрации представление с требованием устранить нарушения. Они находятся на рассмотрении. Прокуратура следит за ходом уборки.