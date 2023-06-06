«Жи-ши» пиши в строке поиска: ставропольцы стали чаще пользоваться онлайн-словарями

Сайты ставропольских библиотек также вызывают повышенный интерес у пользователей. Фото: megafon.ru

Весной этого года пользователи на Ставрополье проявили повышенный интерес к сайтам по орфографии, пунктуации и стилистике речи. К таким выводам накануне Дня русского языка пришли эксперты МегаФона, проанализировав онлайн-активность абонентов на тематических ресурсах.

Мобильный трафик на порталах со словарями в марте вырос на треть, а в апреле – в полтора раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стремление пользователей к интернет-знаниям имеет выраженную сезонность – оно возрастает во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в школах, а также накануне летней и зимней сессий в вузах. Кроме того, тяга к русскому языку обычно проявляется в начале рабочей недели. Так рекорд с начала года зафиксирован во вторник 14 марта – в этот день трафик был в 2,5 раза выше, чем в среднем за 5 месяцев.

Сайты ставропольских библиотек также вызывают повышенный интерес у пользователей: в 2023 году востребованность этих ресурсов выросла почти в 2,5 раза. Рекордным по активности читателей стал май, когда этот показатель увеличился втрое. Абсолютным лидером среди книгохранилищ региона является Ставропольская краевая библиотека или просто Лермонтовка — на нее приходится свыше 80 % всего библиотечного трафика региона.

«Не только привлечь, но и удержать читателя – такая задача стоит перед современной библиотекой. И большую роль сегодня в этом играет ее официальный сайт. У старейшей библиотеки на Северном Кавказе – это заметный в информационном поле ресурс по популяризации литературы. На портале Лермонтовки много полезной информации: значимые вехи в истории Ставрополья, люди, составляющие гордость края, события из жизни учреждения, фонд библиотеки. Кроме того, это удобная форма для обратной связи с пользователями», — комментирует Вера Белик, заместитель директора по научной деятельности Ставропольской краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.