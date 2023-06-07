Трех заключенных осудили за участие в «Правом секторе»* на Ставрополье

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье группа осужденных попала под суд за участие в экстремистской организации. В 2021 году Маренич, разделяющий идеи национализма, склонил Нефортунова и Репина к участию в «Правом секторе»*. Последние дали клятву одному из украинских командиров, чтобы впоследствии совершить преступления от имени организации.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Злоумышленникам вменяли статью «Организация деятельности экстремистской организации» по разным частям. Октябрьский районный суд города Ставрополя признал их вину и приговорил Маренича и Нефортунова к 8 годам «строгача», а Репина – к 6. Приговор вступил в законную силу.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация