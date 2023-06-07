Президент России объявил благодарность ставропольскому вузу

СтГАУ уже получал почетную награду от главы государства в 2015 году. Фото: stgau.ru

В правительстве Ставрополья состоялось вручение государственных и краевых наград. В преддверии Дня России Благодарность президента РФ Владимира Путина передали Ставропольскому государственному аграрному университету «за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов». В 2015 году вуз уже получал данную почетную награду. Тогда его отметили за вклад в развитие образования и подготовку квалифицированных кадров.

Церемония награждения прошла в правительстве Ставропольского края. Фото: stgau.ru

- Благодарность президента - это высокая честь и высочайшая оценка коллектива, работы в прошлом, и конечно, это большой стимул для будущей работы. Во все времена наши ученые справлялись с важными государственными задачами. Будем работать и дальше, развивать наш край, вуз и страну, - отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Ректор СтГАУ Владимир Ситников. Фото: stgau.ru

Кстати, за последнее десятилетие СтГАУ реализовал 17 президентских грантов, направленных на развитие АПК России и укрепление продовольственной безопасности страны.