На Ставрополье в выходные ожидаются ливни с градом и ветром до 17 м/с

На Ставрополье в выходные пойдут дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные на Ставрополье вновь ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с. Штормовое предупреждение из-за непогоды могут не объявлять, однако некий ущерб стихия все же может причинить. Сегодня, в пятницу, 9 июня, осадков в регионе не ожидают, потеплеет до +30 градусов, а ветер будет разгоняться до 14 м/с.

Ночью субботы, 10 июня, преимущественно без осадков. Дожди с грозами появятся в регионе во второй половине дня. Непогода ожидается и в Ставрополе. Ветер поднимется до 11 м/с, однако температура воздуха останется летней: на Ставрополье она поднимется до +31 градуса, а в краевой столице – до +28 градусов.

Все воскресенье, 11 июня, на Ставрополье будут идти дожди, а в некоторых районах и сильные ливни, с грозами, градом. Ветер при этом будет с порывами до 17 м/с. Непогода продлится весь день и затронет Ставрополь. Температура воздуха при этом ожидается до +30 градусов в регионе и до +27 в краевой столице.