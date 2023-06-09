На пешеходном переходе в Кисловодске 8-летний мальчик сломал позвоночник в ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кисловодске на проспекте Победы водитель ВАЗ-21150 не уступил дорогу пешеходу и сбил его. Перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу хотел ребенок. На место происшествия вызвали скорую помощь и автоинспекторов, чтобы оказать помощь пострадавшему и разбирательств.

— С переломом позвоночника 8-летний мальчик, житель Челябинской области, доставлен в больницу. Установлено, что ребенок приехал в один из санаториев города на отдых, в момент ДТП возвращался с детской площадки в сопровождении бабушки, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию устроил 60-летний житель Кисловодска. Он был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Водителя оштрафовали за отсутствие страховки, а по факту аварии начали проверку.