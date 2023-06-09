Ставропольские врачи спасли годовалого ребенка с магнитами в животе

Фото: пресс-служба минздрава Ставропольского края

На Ставрополье годовалый ребенок проглотил магниты, что едва не стоило ему жизни. Родители малыша вызвали врачей, когда у него на протяжении суток болел живот, а температура поднялась до 37,9 градусов, а также наблюдалась рвота. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Ставропольского края.

— Медики решили доставить малыша в краевую детскую больницу, чтобы исключить хирургическую патологию, после чего – дальнейшая транспортировка в инфекционную больницу, – пишет ведомство.

Явных признаков заболевания не было, но врач назначил рентгенографию брюшной и грудной полости, где нашли виновников плохого самочувствия ребенка – магниты и саморез.

Ребенку экстренно провели гастроскопию желудка, после которой вытащили два магнита по 5 миллиметров. Третий решили не доставить таким способом, так как был риск повреждения органов. Малышу провели операцию, в которой вытащили последний магнит, магнитные шарики и саморез.

Ребенка положили в отделение анестезиологии-реанимации, а сейчас его уже выписали. Его жизни ничего не угрожает.