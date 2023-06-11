На Ставрополье снова объявлено штормовое предупреждение

В крае снова ожидается непогода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае вновь объявлено штормовое предупреждение.

По данным регионального Гидрометцентра, в период с вечера 11 июня, а также 12,13 и 14 июня на территории края местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду.

Тем временем Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует автовладельцам отложить ночные поездки в сильный дождь, а транспорт парковать в безопасном месте, не создавая помех в движении другим участникам дорожного движения.

- В условиях непогоды скорость необходимо снижать, держать дистанцию и боковой интервал, - напоминают автоинспекторы.